Рабочая группа из 60 человек проследит за состоянием воздуха в столице Кузбасса

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Власти Кемерова сообщили, что вопросами загрязнения воздуха в городе будет заниматься рабочая группа из 60 человек.

Накануне вышло постановление мэрии о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемой снижения уровня загрязненности атмосферного воздуха в городе Кемерово.


Согласно документу, председателем рабочей группы из 60 человек стал глава города Илья Середюк, а его заместителем — первый замглавы Дмитрий Анисимов. Также вопросом экологической обстановки займутся руководители предприятий, представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других организаций.


Рабочая группа займется, в частности, подготовкой и совершенствованием предложений, комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в Кемерове был продлен режим неблагоприятных метеоусловий.

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