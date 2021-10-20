Рабочая группа из 60 человек проследит за состоянием воздуха в столице Кузбасса

Накануне вышло постановление мэрии о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемой снижения уровня загрязненности атмосферного воздуха в городе Кемерово.

Согласно документу, председателем рабочей группы из 60 человек стал глава города Илья Середюк, а его заместителем — первый замглавы Дмитрий Анисимов. Также вопросом экологической обстановки займутся руководители предприятий, представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других организаций.

Рабочая группа займется, в частности, подготовкой и совершенствованием предложений, комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в Кемерове был продлен режим неблагоприятных метеоусловий.