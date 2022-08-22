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"Пьют два города": кузбассовцы сообщили о загрязняющем реку стоке

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Жители Кемеровской области пожаловались на сливающуюся в реку канализацию.

Киселевчанин заявил в социальных сетях о том, что один из коттеджных поселков якобы сливает в водоемы отходы из канализации. Свои слова кузбассовец подкрепил роликом, на котором видны выходящие из земли трубы.

‒ Канализация в реку Дальний Кармак и в Кара Чумышское водохранилище откуда пьют два города Киселевск и Прокопьевск! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ посетовал горожанин.

На обращение отреагировали представители администрации Киселевска. Они рассказали, что в поселке Соколовские коттеджи произошло подтопление подвалов жилых домов. После общего собрания было решено очистить канал, созданный при строительстве поселка для отведения грунтовых вод.

‒ Жители собрали средства и наняли технику, ‒ отметили сотрудники мэрии.

Сейчас, по данным специалистов, работы по очистке канала завершены.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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