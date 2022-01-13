Пьющая рецидивистка из Кузбасса лишила ценного собутыльницу и мать

Уголовница из города Анжеро-Судженск не смогла оставить свое криминальное прошлое и решилась на новые ограбления. Первой жертвой 45-летней преступницы стала ее собутыльница, у которой та под угрозой расправы отняла 9 000 рублей.

– В этот же день злоумышленница в тайне от матери воспользовалась ее телефоном и с помощью мобильного приложения перевела на счет знакомого 20 000 рублей, после чего ушла к нему в гости для совместного употребления алкоголя, – уточнили в ГУ МВД Кузбасса.

В результате за свои действия женщина попала под суд за две статьи: "Грабеж" и "Кража". Ей назначено пять лет в колонии общего режима.