Пьющая новокузнечанка попала под суд за выдуманное преступление

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Новокузнечанка попала под суд после того, как наговорила силовикам ложной информации о своем собутыльнике.

В минувшем марте 55-летняя жительница южной столицы Кузбасса близко к сердцу приняла нелицеприятные слова собутыльника в свой адрес и решила отомстить. Чтобы проучить обидчика гражданка обратилась к силовикам с ложной истории о похищении телевизора. В краже она обвинила неприятеля.

В ходе проверки полученной информации оперативники установили, что женщина дала ложные показания. Оказалось, что телевизор она спрятала в квартире знакомой, а о краже сообщила, чтобы отомстить собутыльнику, который нелестно отозвался о ней во время совместного застолья, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

За ложный донос новокузнечанка может отправиться в тюрьму на два года. Материалы дела уже переданы в суд.

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