Пьющая многодетная мать смогла восстановиться в родительских правах в Кузбассе

Жительница города Тайга, многодетная мать, вместе с мужем злоупотребляла спиртным и не работала. Кроме того, у женщины скопился долг по алиментам в пользу троих детей. Сумма задолженности составила 185 000 рублей. Органы опеки выявили, что уход за несовершеннолетними велся ненадлежащим образом, ограничили мать в родительских правах и передали юных кузбассовцев под опеку родственников.

Жительницу Тайги поместили под административный арест на десять суток в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме того, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. После этого приставы провели с должницей воспитательную работу. Женщина смогла изменить свой образ жизни и трудоустроилась на автотранспортное предприятие, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Также горожанка привела жилищные условия в надлежащий вид и смогла восстановиться в родительских правах на своих детей.