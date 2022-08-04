+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Пьющая многодетная мать смогла восстановиться в родительских правах в Кузбассе

0
Фото:  

В Кемеровской области восстановили в родительских правах женщину, которой пришлось изменить свою жизнь ради детей.

Жительница города Тайга, многодетная мать, вместе с мужем злоупотребляла спиртным и не работала. Кроме того, у женщины скопился долг по алиментам в пользу троих детей. Сумма задолженности составила 185 000 рублей. Органы опеки выявили, что уход за несовершеннолетними велся ненадлежащим образом, ограничили мать в родительских правах и передали юных кузбассовцев под опеку родственников.


Жительницу Тайги поместили под административный арест на десять суток в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме того, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание детей. После этого приставы провели с должницей воспитательную работу. Женщина смогла изменить свой образ жизни и трудоустроилась на автотранспортное предприятие, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Также горожанка привела жилищные условия в надлежащий вид и смогла восстановиться в родительских правах на своих детей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38853

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined