"Пюре прилипло к ложке намертво": кемеровчанин пожаловался на питание в школе

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Житель Кемерова поделился кадрами, по его словам, плохого обеда в школе.

Пользователь соцсетей опубликовал фотографию обеда в кемеровской школе №80.

– Вот так кормят детей в 80 школе. Пюре прилипло к ложке намертво. Это нормально?, – прокомментировал подписчик.

Пост собрал множество комментариев. Горожане поделились на два "лагеря". Одни не заметили ничего "необычного", вторые же напротив подчеркнули, что такое питание недопустимо в образовательных учреждениях.

– "Ути бозетьки, лобстеров не дали бедным деткам (орфография и авторский стиль сохранены)", "Раньше там отлично кормили", – возразили подписчики паблика.
Фото:  

Напомним, ранее неизвестный выложил объявление о продаже одного из лицеев столицы Кузбасса.

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