Пользователь соцсетей опубликовал фотографию обеда в кемеровской школе №80.
– Вот так кормят детей в 80 школе. Пюре прилипло к ложке намертво. Это нормально?, – прокомментировал подписчик.
Пост собрал множество комментариев. Горожане поделились на два "лагеря". Одни не заметили ничего "необычного", вторые же напротив подчеркнули, что такое питание недопустимо в образовательных учреждениях.
– "Ути бозетьки, лобстеров не дали бедным деткам (орфография и авторский стиль сохранены)", "Раньше там отлично кормили", – возразили подписчики паблика.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
Напомним, ранее неизвестный выложил объявление о продаже одного из лицеев столицы Кузбасса.
Загрузка комментариев