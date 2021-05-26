Пытавшийся скрыться от полицейских водитель без прав врезался на машине в дерево в Новокузнецке

Виляющего по дороге автомобилиста заметили сотрудники ГИБДД в Новокузнецке. На требования об остановке водитель ВАЗ-2115 отреагировал только тем, что прибавил скорость своей машины. Правоохранители бросились в погоню за ним.

Кузбассовец попытался скрыться от полицейских по дорогам частного сектора, однако в какой-то момент ему не удалось справиться с управлением, из-за чего его он столкнулся с деревом. Это не остановило водителя – он покинул машину и попытался скрыться пешим ходом, полицейские же оказались быстрее.

- Нарушителем оказался 31-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Задержанного проверили на уровень содержания алкоголя в крови и оказалась, что его норма в организме водителя была превышена более чем в 9 раз.

В его отношении был составлен протоколы по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Дело было передано в суд, по итогам которого мужчине назначили 12 суток административного ареста и штраф, размер которого составляет 800 рублей.