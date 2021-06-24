Пытавшийся сбежать от агрессора подросток погиб на водоеме в Кузбассе

К текущему моменту известно, что сообщение о нахождении тела 17-летнего подростка близ поселка Разведчик в Кемеровском муниципальном округе поступило правоохранителям вечером 23 июня.

Предварительно же было установлено, что погибший прибыл с друзьями на водоем, который предназначен для рыбалки, в вечернее время. В пресс-службе СУ СКР Кузбасса также отметили, что территория водного объекта находится под охраной сторожа и имеет ограждения на въезде.

Получив разрешения, горожане отправились на озеро. Охранник же предостерег их о том, что на территории водного объекта запрещено купаться и распивать спиртное.

Одновременно с этим к территории подъехала еще одна компания мужчин, с одним из которых поссорился погибший.

- <…> чтобы избежать конфликта, подросток прыгнул в водоем и стал тонуть, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившиеся рядом горожане попытались вытащить парня, но он скрылся под водой. Несмотря на обстоятельства, обе компании разъехались. Об инциденте сторож рассказал главе крестьянско-фермерского хозяйства. На место прибыли спасатели. Тело погибшего было обнаружено на дне озера.

СК ведет доследственную проверку, в рамках которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам станет известна точная причина смерти подростка.