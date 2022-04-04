Пытавшийся приобрести водительские права в Интернете кузбассовец нарвался на мошенников

Житель столицы Кузбасса увидел на просторах Сети объявление о помощи в получении водительского удостоверения. За это продавец попросил 30 000 рублей.
Переведя часть суммы, кемеровчанин ожидал курьера с доставкой документа. Однако никто не приехал, а объявление о продажах и вовсе исчезло.
– Сразу после этого он попытался дозвониться до продавца, но номер его телефона оказался недоступен, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.
Когда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.
Личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело
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