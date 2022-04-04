Пытавшийся приобрести водительские права в Интернете кузбассовец нарвался на мошенников

Житель столицы Кузбасса увидел на просторах Сети объявление о помощи в получении водительского удостоверения. За это продавец попросил 30 000 рублей.

Переведя часть суммы, кемеровчанин ожидал курьера с доставкой документа. Однако никто не приехал, а объявление о продажах и вовсе исчезло.

– Сразу после этого он попытался дозвониться до продавца, но номер его телефона оказался недоступен, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Когда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело