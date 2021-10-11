Пытавшийся помочь в поиске преступников кузбассовец лишился миллионных сбережений

Сообщается, что 46-летнему прокопчанину позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка. Она заявила, что сбережения мужчины в размере 1,1 миллиона рублей похитили мошенники, однако банк возместил утраченные средства. Нужно было вычислить злоумышленников, в чем мог помочь потерпевший. От него требовалось перечислить якобы полученную от банка сумму на несколько счетов, что и сделал прокопчанин. После этого мошенница перестала выходить на связь.

‒ В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемой, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохоранителями было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.