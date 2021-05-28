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Пытавшийся получить компенсацию за некачественные лекарства пенсионер в Кузбассе лишился более 50 тысяч рублей

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В Анжеро-Судженске престарелый горожанин перевела крупную сумму средств неизвестным, пообещавшим ему компенсацию за приобретение плохих лекарств.

К полицейским обратился 67-летний местный житель, который сообщил о том, что стал жертвой мошенничества. Неизвестные, как пояснил мужчина, обманным путем похитили у него 56 тысяч рублей.


Уточняя обстоятельства преступления, правоохранители выяснили, что произошло все после звонка незнакомца, который представился сотрудником «Центрального банка». Он же заявил, что мужчине полагается компенсация, размер которой составляет около 300 тысяч, рублей за приобретение некачественных лекарств.


Однако для того, чтобы получить указанную сумму, как пояснил собеседник, мужчине необходимо заплатить за услуги по оформлению документов и страховки. Стоило все это 56 тысяч рублей.


Пенсионер выполнил инструкции звонившего, а через несколько дней снова позвонил «специалисту», однако телефон был недоступен.

- Осознав, что стал жертвой злоумышленника, горожанин обратился за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К текущему моменту по факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Известно, что номер звонившего зарегистрирован в Московской области. Аферисту грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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