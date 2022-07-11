Пытавшийся изнасиловать ребенка кузбассовец попросил суд сохранить ему доступ в школы и детсады

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Житель Кемеровской области, осужденный за покушение на преступление в отношении несовершеннолетней, попытался сохранить свое право на посещение детских учреждений.

В 2017 году мариинец был осужден за попытку изнасилования несовершеннолетней. Наказанием злоумышленнику стали четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина получил один год ограничения свободы. Срок данного дополнительного наказания истекает 30 июля 2022 года.


Правоохранители обратились в суд с требованием установить в отношении горожанина административный надзор на десять лет. В качестве ограничений, среди прочего, предлагалось запретить кузбассовцу покидать жилище с 23:00 часов до 06:00 часов, посещать места проведения детских мероприятий, пребывать в школьных и дошкольных учреждениях. В ходе заседания мужчина высказался против того, чтобы ему ограничивали время выхода из дома, так как он собрался работать водителем на уборке зерна и трудиться по ночам. Вызвали возражение и другие запреты.

– Также он просил не запрещать посещение школьных и дошкольных учреждений, а также мест проведения детских мероприятий и участия в них, поскольку у него много племянников и он гуляет с ними, водит их в школу, ездит по конкурсам. Утверждал также, что вскоре у него должен родиться сын, – рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд удовлетворил требования правоохранителей и установил в отношении мариинца административный надзор на десять лет со всеми предложенными ограничениями.

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