Пытавшийся изнасиловать ребенка кузбассовец попросил суд сохранить ему доступ в школы и детсады

В 2017 году мариинец был осужден за попытку изнасилования несовершеннолетней. Наказанием злоумышленнику стали четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина получил один год ограничения свободы. Срок данного дополнительного наказания истекает 30 июля 2022 года.

Правоохранители обратились в суд с требованием установить в отношении горожанина административный надзор на десять лет. В качестве ограничений, среди прочего, предлагалось запретить кузбассовцу покидать жилище с 23:00 часов до 06:00 часов, посещать места проведения детских мероприятий, пребывать в школьных и дошкольных учреждениях. В ходе заседания мужчина высказался против того, чтобы ему ограничивали время выхода из дома, так как он собрался работать водителем на уборке зерна и трудиться по ночам. Вызвали возражение и другие запреты.

– Также он просил не запрещать посещение школьных и дошкольных учреждений, а также мест проведения детских мероприятий и участия в них, поскольку у него много племянников и он гуляет с ними, водит их в школу, ездит по конкурсам. Утверждал также, что вскоре у него должен родиться сын, – рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Суд удовлетворил требования правоохранителей и установил в отношении мариинца административный надзор на десять лет со всеми предложенными ограничениями.