Пытавшиеся принудить кузбассовца «подарить» автомобиль вымогатели получили тюремные сроки

Двое жителей поселка Каз в возрасте 33 и 34 лет отправились в тюрьму за совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Их виновность в содеянном была доказана в ходе судебных разбирательств.

Так, было установлено, что инцидент, ставший причиной возбуждения указанного уголовного дела, произошел в марте прошлого года. Тогда к полицейским в Таштагольском районе поступил звонок от жителя поселка Каз. Мужчина сообщил, что двое неизвестных бьют его соседа.

Полицейские отправились на адрес. Там же был обнаружен 54-летний местный житель, ему потребовалась помощь медиков. В больнице ему диагностировали телесные повреждения, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью. Горожанин также рассказал о мотивах напавших на него горожан.

- <…> нападавшие избили его и требовали «Дэу Нексия» стоимостью более 250 000 рублей, а также передать ключи и ПТС от транспортного средства, - уточнили в полиции.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Они выступили фигурантами уголовного дела. В ходе предварительных следственных мероприятий правоохранителям удалось установить, что между потерпевшим и одним из нападавших ранее произошел конфликт. Из-за этого приятель последнего предложил «проучить» оппонента, забрав его авто в качестве «морального ущерба». Нетрезвыми они пришли к потерпевшему и избили его кулаками и палкой. Одновременно с этим заставляя его подписать документы купли-продажи авто. Однако помешал им вышеупомянутый очевидец.

По результатам суда обоих приговорили к реальному заключению: один получили 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, а второй – 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

Отмечается, что старший получил отсрочку отбывания наказания до момента, пока его ребенку не исполнится 14 лет.