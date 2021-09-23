Пытавшаяся заработать денег жительница Кузбасса потеряла 900 тысяч рублей

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В городе Тайга женщина потеряла почти миллион рублей, стремясь заработать.

В полицию Тайги обратилась местная жительница. Она заявила, что стала жертвой мошенников.


В ходе расследования выяснилось, что 43-летняя женщина решила заработать, доверившись сайту, на котором обещали высокие доходы за участие в биржевых торгах. С жительницей Тайги связался злоумышленник, представившийся сотрудником брокерской фирмы. Он убедил женщину, что для начала торговли ей необходим счет, на который требуется внести деньги. За несколько дней потерпевшая перечислила мошенникам около 900 тысяч рублей и даже получила дивиденды в 29 тысяч рублей, поступившие на созданный счет. После проведения очередного платежа мошенники перестали выходить на связь, а сайт, на котором женщина нашла объявление, удалили.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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