Пыльная уборка дорог разгневала кемерочан

Сообщение от недовольной жительницы областного центра появилось в социальных сетях. Автор письма указала, что на одном из проспектов заметил трактор, небрежно убиравший улицу. Так, судя по опубликованному видео, техника поднимала в воздух клубы пыли, из-за чего значительно ухудшилась видимость на участке дороги, по которой в этот момент двигались автомобили.

– Кемерово пр.Октябрьский, уборка идет полным ходом, – уточнила она.

В комментариях к посту интернет-пользователи поддержали женщину. Некоторые заявили, что во время уборки трактору следовало бы использовать воду. Однако другая часть аудитории обеспокоились судьбой водителя транспортного средства, который, по их мнению, мог "задохнуться в кабине от пыли".