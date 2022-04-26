Пыльная уборка дорог разгневала кемерочан

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Даже сезонная уборка кемеровских дорог показалась местным жителям возмутительной. Не понравилось гражданам то, что облако пыли с асфальта оказалось в воздухе.

Сообщение от недовольной жительницы областного центра появилось в социальных сетях. Автор письма указала, что на одном из проспектов заметил трактор, небрежно убиравший улицу. Так, судя по опубликованному видео, техника поднимала в воздух клубы пыли, из-за чего значительно ухудшилась видимость на участке дороги, по которой в этот момент двигались автомобили.

– Кемерово пр.Октябрьский, уборка идет полным ходом, – уточнила она.

В комментариях к посту интернет-пользователи поддержали женщину. Некоторые заявили, что во время уборки трактору следовало бы использовать воду. Однако другая часть аудитории обеспокоились судьбой водителя транспортного средства, который, по их мнению, мог "задохнуться в кабине от пыли".

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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