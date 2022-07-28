Пылевая буря поднялась над домами жителей Кузбасса

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Жители шахтерского края пожаловались на серьезные проблемы с экологией: на кузбасский город обрушилась пылевая буря, из-за чего вид местных улиц стал ужасающим.

Киселевчане оказались возмущены тем, что в последнее время над их домами поднялась плотная угольная пыль, от чего людям стало гораздо труднее дышать, также резко упала и видимость на местных дорогах.


На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что город окутали мрачные черные тучи, но вот дождя на записи не зафиксировано. Интернет-пользователи отметили, что такая ситуация наблюдается в районе Шахты №12 и в поселке Афонино.

– Пару дней назад. Стоит ветру подуть и начинает пыль подниматься, – следует из текста поста.

В комментариях интернет-пользователи посоветовали гражданам обращаться в больницу в случае, если на фоне неблагоприятных условий возникнут проблемы с дыханием.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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