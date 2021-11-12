Пыль и аммиак: эксперты рассказали о загрязнении кузбасского воздуха в октябре

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Специалисты сообщили о вредных веществах, которыми дышали жители Кемеровской области в октябре 2021 года.

Согласно информации сотрудников кемеровского гидрометцентра, в областной столице повышенный уровень загрязнения воздуха пылью наблюдался во всех районах, кроме Ленинского. При этом наиболее тяжелая ситуация зарегистрирована в Кировском районе ‒ 3,2 предельно допустимой концентрации (далее ПДК). Также в Кировском районе отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота ‒ 2,6 ПДК. Жители Заводского района дышали воздухом с хлористым водородом и аммиаком в концентрации 1,5 и 1,2 ПДК соответственно.


В Новокузнецке специалисты выявили в воздухе фтороводород. Данная примесь была обнаружена во всех районах города, кроме Куйбышевского. Максимальные показатели зафиксировали в Центральном районе – 3,1 ПДК. Кроме того, в атмосфере южной столицы Кузбасса наблюдалось повышенное содержание пыли, выявленное во всех районах, за исключением Новоильинского. Самые высокие показатели также зафиксировали в центре – 4,3 ПДК. Центральный и Кузнецкий районы отличились повышенным уровнем загрязнения воздуха оксидом углерода. Кроме того, концентрация оксида азота в 2 ПДК наблюдалась в Центральном районе.


Воздух Прокопьевска был в основном загрязнен пылью. В Рудничном и Центральном районах города были отмечены самые высокие показатели. Также в Центральном районе города наблюдался повышенный уровень загрязнения оксидом углерода – 1,6 ПДК.

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