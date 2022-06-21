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Пятилетняя девочка выпала из окна общежития в Кемерове

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Правоохранители привлекли к ответственности жительницу кузбасской столицы, которая допустила падение дочери с высоты.

Инцидент произошел ночью в одном из общежитий, расположенных в Ленинском районе Кемерова. Пятилетняя девочка, живущая с 28-летней матерью и маленьким братом, вышла на лоджию, пока все спали. Использовав хранившиеся там вещи, девочка забралась выше и, не удержавшись, выпала из окна третьего этажа. Юная горожанка приземлилась на козырек подъезда, что спасло ее от серьезных травм. Позднее медики диагностировали у ребенка множественные ушибы.


В отношении матери девочки был составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семью поставили на профилактический учет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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