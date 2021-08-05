Пятилетний мальчик получил травмы после падения с высоты в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса правоохранители расследуют инцидент с травмированием пятилетнего мальчика, который вылез из окна дома и упал с высоты.

Согласно данным ГУ МВД по Кузбассу, информация о травмировании ребенка в возрасте пяти лет поступила к правоохранителям из больницы в Новокузнецке, куда пострадавшего доставили с различными травмами. По словам родителей мальчика, их сын упал с крыши гаража на бетонный пол.


Позже выяснилось, что инцидент произошел в частном доме в поселке Абагур-Лесной. Родители ребенка занимались делами на территории, в то время как мальчик находился в детской комнате на втором этаже здания. Он самостоятельно открыл одно из двух окон комнаты и вышел на навес, где оступился. С высоты в 2,5 метра ребенок упал на бетонный пол около крыльца дома.


По факту произошедшего проводится проверка. решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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