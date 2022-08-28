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Пятилетний кузбассовец убежал от зашедшей за покупками матери

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В Кемеровской области силовики разыскали ребенка, ушедшего от матери из-за скуки.

Инцидент произошел в Междуреченске. Местная жительница отправилась в магазин вместе со своим пятилетним сыном. В какой-то момент женщина зашла за покупками, оставив мальчика на улице. Вернувшись, горожанка обнаружила, что ребенок исчез. Обеспокоенная междуреченка обратилась за помощью к силовикам.


Мальчик был найден в одном из дворов на проспекте Строителей, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Выяснилось, что юному горожанину стало скучно ждать маму, и он решил отправиться на игровую площадку.


Силовики передали ребенка инспекторам ПДН, а те впоследствии вернули пятилетнего междуреченца родителям.

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