Пятилетний кузбассовец убежал от зашедшей за покупками матери

Инцидент произошел в Междуреченске. Местная жительница отправилась в магазин вместе со своим пятилетним сыном. В какой-то момент женщина зашла за покупками, оставив мальчика на улице. Вернувшись, горожанка обнаружила, что ребенок исчез. Обеспокоенная междуреченка обратилась за помощью к силовикам.

Мальчик был найден в одном из дворов на проспекте Строителей, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Выяснилось, что юному горожанину стало скучно ждать маму, и он решил отправиться на игровую площадку.

Силовики передали ребенка инспекторам ПДН, а те впоследствии вернули пятилетнего междуреченца родителям.