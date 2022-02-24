Пятиэтажка загорелась в Кемерове

Сигнал о пожаре на улице Тайгинская в областном центре поступил диспетчеру 23 февраля в 16:39, после чего на тушение пятиэтажного жилого дома выехали 18 пожарных и пять единиц спецтехники.

На момент прибытия борцов с огнем горела квартира на четвертом этаже, а из окна валил густой черный дым.

– Пожарными были эвакуированы 15 человек. В жилище обгорели мебель и вещи на площади два метра квадратных, – сообщили AVOKADO в ведомстве.

Причина возгорания будет установлена позже. Обошлось без пострадавших.