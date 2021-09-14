Пятеро зараженных коронавирусом человек умерли в Кузбассе за день

Поданным на утро вторника, 14 сентября, в Кемеровской области скончались пятеро человек, у которых ранее выявили опасную китайскую инфекцию. Власти раскрыли подробности смертей.

– У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Мысках.

У мужчины 1951 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Белове.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юрге,– указано в сообщении.

Кроме того, за сутки на территории области зафиксированы новые случаи заражения. Всего в Кузбассе заболели COVID-19 54 246 граждан. К настоящему моменту из этого числа выздоровели 51 588 человека, а скончались – 1209.

В больницах и стационарах Кемеровской области лечение получают 1 449 зараженных пациентов, а под пристальным наблюдением медиков находятся 10 508 жителей региона.