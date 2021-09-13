Пятеро пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

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За минувшие сутки в Кемеровской области зафиксированы новые смерти среди коронавирусных больных.

По данным на утро понедельника, 13 сентября, на территории Кемеровской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1979 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Белове.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юргинском муниципальном округе, – говорится в сводке.

Общее количество смертей, по информации властей, достигло 54 077. Также за день медики выявили новые случаи заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 459 пациентов с диагнозом COVID-19.

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