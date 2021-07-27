Пятеро пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

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В Кемеровской области умерли еще несколько человек, зараженных COVID-19. Названы сопутствующие недуги.

За последние сутки в Кузбассе зафиксированы пять новых смертей среди зараженных китайским вирусом пациентов.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Крапивинском муниципальном округе.
У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском.
У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Тисульском муниципальном округе. , – говорится в сообщении властей.

Также стало известно о новых 207 случае заражения COVID-19 на территории шахтерского края.


Всего к настоящему времени с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 45 258 жителям Кемеровской области. Из них в регионе продолжают получать лечение 1 910 пациентов. Общее число умерших – 957 человек.

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