Пятеро пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе

По данным на среду, 12 января, еще пять кузбассовца с COVID-19 скончались в медицинских учреждениях области.

– У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической патологии почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, – сообщили региональные власти.

Стоит отметить, что сегодня суточный прирост больных описным вирусом COVID-19 в Кузбассе составил 198 человек. Лечение продолжают получать 6 313 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 3 508 человека. Общее число инфицированных граждан составило 88 380, а скончалось за все время пандемии порядка 1 767 жителей.