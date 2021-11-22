Пятеро пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе

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Кузбасские власти сообщили о новых случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

По данным на понедельник, 22 ноября, сразу пять человек из шахтерского края с COVID-19 скончались в медицинских учреждениях региона.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Он проживал в Березовском, следует из текста сообщения.

Напомним, сегодня суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 397 граждан. Лечение продолжают получать 3 702 кузбассовцев, под наблюдением медиков находятся 6 654 человека. Лидерами по приросту больных стали Кемерово и Новокузнецк.

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