Пятеро мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

За прошедшие сутки в Кузбассе скончались пятеро человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Власти сообщили подробности.

– У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Березовском.

У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках., – говорится в сводке.

Также за сутки число случаев заражения COVID-19 за сутки значительно увеличилось. Всего с начала пандемии в Кузбассе заразились 60 826 человек, а 1 409 из них скончались.