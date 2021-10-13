Пятеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки

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В Кузбассе вновь увеличилось число жертв COVID-19. Все погибшие страдали от сопутствующих болезней.

По данным сводки за среду, 13 октября, на территории Кемеровской области погибли еще пятеро пациентов, получавших лечение от опасного китайского вируса

У женщины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Он проживал в Березовском.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1991 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, указано в сообщении.

Кроме того, сегодня появилась информация о новых выявленных пациентах с COVID-19.


Всего с начала пандемии в Кузбассе было поставлено 59 129 диагнозов "коронавирусная инфекция", а 56 562 из общего числа смогли побороть вирус. В настоящее время продолжают получать лечение 1 199 человека, количество жертв достигло 1 368.

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