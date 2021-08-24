Пятеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки

По данным властей, за прошедший день в регионе от коронавирусной инфекции или вызванных ею осложнений скончались пять кузбассовцев. Врачи отметили, что у всех погибших имелись сопутствующие патологии.

– У женщины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове,– говорится в сводке за 24 августа.

Кроме того, сегодня стало известно о 178 новых выявленных случаях заражения COVID-19.

Таким образом, всего с начала пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 50 626 раз. К настоящему времени лечение получают 1 748 человек, а число жертв китайского вируса на сегодняшний день – 1 103.