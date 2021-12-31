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Пятеро кузбассовцев стали новыми жертвами коронавируса

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Медики Кемеровской области зафиксировали несколько смертей от последствий коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа.

По состоянию на утро 31 декабря, пятеро кузбассовцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Общее количество смертей от последствий опасного вируса достигло отметки в 1 714 случаев.


Власти Кемеровской области приводят следующие данные о новых жертвах COVID-19:

  • У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Киселевске.

Кроме того, за минувшие 24 часа 310 жителей региона заболели коронавирусом.

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