Пятеро кузбассовцев стали новыми жертвами коронавируса

По состоянию на утро 31 декабря, пятеро кузбассовцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Общее количество смертей от последствий опасного вируса достигло отметки в 1 714 случаев.

Власти Кемеровской области приводят следующие данные о новых жертвах COVID-19:

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Киселевске.

Кроме того, за минувшие 24 часа 310 жителей региона заболели коронавирусом.