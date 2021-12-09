Пятеро кузбассовцев стали новыми жертвами COVID-19

По данным на утро 9 декабря, пятеро кузбассовцев скончались от COVID-19 за прошедшие 24 часа. Кроме того, 355 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 77 669 человек, жертв ‒ 1 611.

Власти Кузбасса опубликовали данные о сопутствующих болезнях скончавшихся за минувшие 24 часа:

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Тисульском.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.

За прошедшие сутки выздоровели 252 кузбассовца, 5 649 человек продолжили лечение, 13 651 житель региона находится под наблюдением специалистов.