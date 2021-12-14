Пятеро кузбассовцев скончались за сутки от поражения легких при COVID-19

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Медики Кемеровской области зарегистрировали новые случаи смерти от последствий коронавируса.

По данным сводки на утро 14 декабря, пятеро кузбассовцев скончались от коронавирусной инфекции. Общее количество умерших с этим диагнозом в регионе составило 1 630 человек.


Власти Кемерова обозначили следующие данные о новых жертвах опасного вируса:

  • У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сосудов. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Полысаеве.
  • У мужчины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Тисульском муниципальном округе.

За минувшие сутки заразились коронавирусом 352 человека. Таким образом, с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 79 445 кузбассовцев. За прошедшие 24 часа выздоровел 251 житель региона, продолжают лечение ‒ 6 157. Под наблюдением специалистов остаются 12 440 человек.

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