Пятеро кузбассовцев скончались после заражения COVID-19

Согласно сводке за 19 декабря, в регионе за день было зарегистрировано GZNM случаTD смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

– У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической патологии бронхов. Она проживала в Прокопьевске. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической бронхиальной патологии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Сегодня также стало известно, что в Кемеровской области за день было выявлено 349 заболевших.

Всего к настоящему времени в Кузбассе было подтверждено 81 202 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день продолжают получать лечение 6 600 человек, количество жертв инфекции достигло 1 656.