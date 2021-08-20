Пятеро кузбассовцев с патологиями скончались за день после заражения COVID-19

По данным на утро 20 августа, в шахтерском крае за последние 24 часа число летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией увеличилось на пять и достигло уже 1 080.

— У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сахарного диабета. Она проживала в Осинниках.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии хронического заболевания почек, печени, анемии. Она проживала в Тисуле.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарнвя пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, — говорится в сообщении правительственного telegram-канала.

Также стало известно о заражении еще 182 кузбассовцев, которые теперь получают медицинскую помощь. Еще 184 человека выздоровели. В целом с начала пандемии столкнулись с опасным вирусом 49 906 жителей Кемеровской области. Продолжают лечиться 1 787 пациентов.