Пятеро кузбассовцев с COVID-19 скончались за сутки

По сводке на утро 5 декабря, за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались пятеро жителей Кузбасса. Кроме того, 360 человек за это же время заразились опасным вирусом.

О состоянии новых жертв коронавирусной инфекции рассказали власти Кемеровской области в официальном Telegram-канале:

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1970 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 2000 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белогорске.



Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Кузбассе достигло отметки в 76 600 человек, скончавшихся от последствий ‒ 1 599. За прошедшие 24 часа выздоровели 248 человек, продолжают лечение 5 361 житель региона. Под наблюдением специалистов остаются 15 237 кузбассовцев.