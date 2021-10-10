Пятеро человек скончались в Кузбассе после заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще пять человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, заболевания печени. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, – согласно сводке.

По данным на утро 10 октября, общее количество смертей в регионе достигло 1 350. Также медики поставили диагноз COVID-19 176 кузбассовцам за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 1 210, а под наблюдением врачей находятся 11 868.