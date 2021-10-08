Пятеро человек с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

По свежим данным местных властей на утро пятницы, 8 октября, в Кузбассе умерли еще пятеро пациентов с COVID-19.
– У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Мысках.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Междуреченске.
У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, патологии почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек, хронического бронхита, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове,– указано в актуальной сводке.
Напомним, суточный прирост больных за последние 24 часа составил 184 человека. В медицинских учреждениях региона с положительным тестом на COVID-19 лечение получают 1 219, а 10 046 граждан находятся под пристальным наблюдением специалистов.
Загрузка комментариев