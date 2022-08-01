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Пятеро человек пострадали в смертельном ДТП на кузбасской дороге

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Правоохранители рассказали журналисту AVOKADO о серьезной автоаварии в Кемеровской области.

Кузбассовцы сообщили в социальных сетях о том, что на одной из трасс региона произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей повредился настолько, что спасателям пришлось срезать крышу, чтобы достать находившихся в салоне людей. За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области.


Правоохранители рассказали, что автоавария произошла вечером 30 июля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал "встречку", не убедившись в безопасности маневра. Произошло лобовое столкновение с Renault Sandero. В результате ДТП скончался 21-летний водитель "ВАЗа". Трое пассажиров легковушки, среди которых и 13-летний подросток, получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир иномарки. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.


Напомним, что ранее об инциденте сообщили очевидцы, которые также поделились кадрами с места ДТП.


Отмечается, что нарушения, связанные с выездом на встречную полосу, унесли жизни 28 человек в Кузбассе. Правоохранители напомнили, что обгон можно осуществлять только в разрешенных для этого местах, а перед выполнением маневра водитель должен убедиться в его безопасности. За нарушения правил обгона предусмотрен административный штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода или года при повторном правонарушении.

Да!
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