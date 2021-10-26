Пять жителей Кузбасса скончались за сутки от последствий COVID-19

По данным на утро 26 октября, в регионе зафиксировано пять новых случаев смерти среди зараженных коронавирусом граждан. Все они страдали от тяжелого воспаления легких.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1961 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии, патологии центральной нервной эндокринной системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - сообщили власти региона.

Также власти сообщили, что за последние сутки число зараженных значительно увеличилось. Количество случаев заболевания достигло 62 157, число выздоровевших пациентов составило 59 074.Всего с начала пандемии в Кузбассе скончались 1 436 человек.

В настоящее время получают лечение еще 1 647 пациентов, под наблюдением специалистов в стационарах и на дому остаются 16 433 человека.