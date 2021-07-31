Пять зараженных коронавирусом кузбассовцев скончались за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о новых жертвах коронавирусной инфекции.

По информации на субботу, 31 июля, еще пять жителей региона скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Мариинском муниципальном районе.
У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке, указано в сообщении от властей.

Стоит отметить, что суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 201 человек.


В настоящий момент лечение продолжают получать 1 922 кузбассовцев, под наблюдением врачей находятся 14 291 жителей региона. За все время пандемии скончались 978 уроженцев шахтерского края.

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