Пять современных площадок для занятий спортом появятся в Кемерове

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В столице Кузбасса в 2022 году специалисты оборудуют спортивным инвентарем сразу пять территорий.

Сразу пять спортивных площадок обретут новый облик в 2022 году, о чем рассказал мэр города Кемерово в своем Telegram-канале. Чиновник также отметил, что сейчас подрядчик полностью заменил ограждение на спортплощадке школы №24 в Рудничном районе. Там уже установлены новые баскетбольные и волейбольные стойки.

На спортплощадке школы №39 в Кировском районе сегодня занимаются устройством щебеночного основания, на которое будет уложен асфальт. Затем – установка металлического ограждения, монтаж баскетбольных и волейбольных стоек, – сказал Илья Середюк.

К слову, в текущем году ремонт дойдет и до спортплощадок у местных школ №№ 24, 39, 93, возле лицея № 62 и гимназии № 17.

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