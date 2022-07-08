Пять современных площадок для занятий спортом появятся в Кемерове

Сразу пять спортивных площадок обретут новый облик в 2022 году, о чем рассказал мэр города Кемерово в своем Telegram-канале. Чиновник также отметил, что сейчас подрядчик полностью заменил ограждение на спортплощадке школы №24 в Рудничном районе. Там уже установлены новые баскетбольные и волейбольные стойки.

– На спортплощадке школы №39 в Кировском районе сегодня занимаются устройством щебеночного основания, на которое будет уложен асфальт. Затем – установка металлического ограждения, монтаж баскетбольных и волейбольных стоек, – сказал Илья Середюк.

К слову, в текущем году ремонт дойдет и до спортплощадок у местных школ №№ 24, 39, 93, возле лицея № 62 и гимназии № 17.