Пять пляжей официально открылись в Новокузнецке

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Жителям южной столицы Кузбасса стали официально доступны пять мест отдыха у воды, но сделать первый заплыв посетители пляжей смогут только после открытия купального сезона.

Открытие купального сезона в Новокузнецке назначено на 18 июня. В настоящее время городские власти уже открыли несколько мест для досуга у водоема, однако заходить в воду до наступления указанной даты не рекомендуется.


Ситуация осложняется тем, что высокий уровень воды затрудняет проведение водолазных работ по обследованию дна. Первыми открылись следующие пространства:

  • в Центральном районе: пляж "Черемушки" и парк отдыха "Водный";
  • в Куйбышевском: "Лесная республика" и "Шале";
  • в Заводском: Вейк-борд парк "WODA".

Кроме того, в остальных запланированных для отдыха местах идет активная подготовка территорий к наплыву отдыхающих. Об этом сообщили в городском управлении по защите населения и территории.

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