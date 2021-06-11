Пять пляжей официально открылись в Новокузнецке

Открытие купального сезона в Новокузнецке назначено на 18 июня. В настоящее время городские власти уже открыли несколько мест для досуга у водоема, однако заходить в воду до наступления указанной даты не рекомендуется.

Ситуация осложняется тем, что высокий уровень воды затрудняет проведение водолазных работ по обследованию дна. Первыми открылись следующие пространства:

в Центральном районе: пляж "Черемушки" и парк отдыха "Водный";

в Куйбышевском: "Лесная республика" и "Шале";

в Заводском: Вейк-борд парк "WODA".

Кроме того, в остальных запланированных для отдыха местах идет активная подготовка территорий к наплыву отдыхающих. Об этом сообщили в городском управлении по защите населения и территории.