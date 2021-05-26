Пять организаций в Новокузнецке нарушили закон в сфере обращения с ТКО

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После проверки, проведенной прокуратурой, в южной столице Кузбасса были устранены недочеты, выявленные в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверочных мероприятий, организованных надзорным органом в Новокузнецке, было установлено, что некоторые хозяйствующие субъекты в городе, которые занимаются розничной продажей непродовольственных товаров, допустили нарушение закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Было установлено также и то, что они не имели заключенных договоров с региональным оператором, являющихся обязательными, на оказание услуг по обращению с определенным мусором.


В этой связи руководителям пяти организаций было внесено представление об устранении нарушений. По итогам рассмотрения указанных представлений должностные лица, которые и допустили нарушение закона, были привлечены к дисциплинарной ответственности.


Отмечается, что к данному моменту нарушения закона устранены в полном объеме. Помимо того, были заключены и соответствующие договоры с региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

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