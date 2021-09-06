Пять новых жертв коронавируса появились в Кузбассе

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Власти Кемеровской области сообщили о смертях пяти человек, зараженных COVID-19. У всех умерших были проблемы со здоровьем.

Из данных свежей сводки, которая появилась утром в понедельник, 6 сентября, следует, что за сутки на территории региона от осложнений, вызванных китайским вирусом, скончались еще пять человек из различных населенных пунктов Кузбасса.

– У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Осинниках.
У мужчины 1932 года рождения развилась двустороння полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Салаире.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Гурьевское, – указано в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 169 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедший день.


В общей сложности за все время пандемии в Кемеровской области заболели COVID-19 52 898 земляков, а число погибших достигло 1 167 граждан.

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