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Пять кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за последние 24 часа

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Власти Кузбасса сообщили о новых случаях смерти среди зараженных коронавирусом пациентов, которые были зарегистрированы за последние сутки.

По данным на утро 12 августа, в Кемеровской области после заболевания коронавирусной инфекцией и воспаления легких скончались еще пять человек. В общей сложности за время пандемии с COVID-19 умерли 1 040 кузбассовцев.


- У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Таштагольском муниципальном районе.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске, - сообщили в правительственном Telegram-канале.

Согласно официальной статистике, в Кузбассе зафиксировано 48 430 случаев заражения коронавирусом. За минувшие 24 часа этот показатель также увеличился. Количество выздоровевших после заболевания граждан достигло 45 503 (+191 за сутки).


В настоящему моменту еще 1 887 пациентам необходимо лечение, 12 270 - находятся под присмотром врачей в стационарах и на дому.

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