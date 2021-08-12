Пять кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за последние 24 часа

По данным на утро 12 августа, в Кемеровской области после заболевания коронавирусной инфекцией и воспаления легких скончались еще пять человек. В общей сложности за время пандемии с COVID-19 умерли 1 040 кузбассовцев.

- У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Таштагольском муниципальном районе.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Прокопьевске, - сообщили в правительственном Telegram-канале.

Согласно официальной статистике, в Кузбассе зафиксировано 48 430 случаев заражения коронавирусом. За минувшие 24 часа этот показатель также увеличился. Количество выздоровевших после заболевания граждан достигло 45 503 (+191 за сутки).

В настоящему моменту еще 1 887 пациентам необходимо лечение, 12 270 - находятся под присмотром врачей в стационарах и на дому.