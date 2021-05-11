Пять кузбасских территорий лишились отопления

Подача тепла прекращена в Калтане, Осинниках, Прокопьевске и Крапивинском округе. С 9 мая отопление не подается в дома Анжеро-Судженска. Об этом сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на жилищно-коммунальный и дорожный комплекс Кузбасса.

Стоит отметить, что отключение будет в области будет проходить поэтапно.

Ранее редакция Avokado сообщала, что градоначальник города Кемерово Илья Середюк на своей странице в социальных сетях пообщался с жителями на тему завершения центрального отопления в областном центре.