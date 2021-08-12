Пять гусей и закрытая дверь довели кузбассовца до уголовного дела

Согласно данным полиции, к правоохранителям обратилась 47-летняя жительница Прокопьевска. Она рассказала, что из надворной постройки на ее участке были похищены пять гусей. Расследование инцидента привело стражей порядка на соседнюю улицу.

На территории частного дома полиция обнаружила пропавшую живность, однако хозяйка дома заявила, что не знает, откуда эти гуси появились. Вскоре правоохранители вышли на 30-летнего брата владелицы дома, который ранее был судим. Оказалось, что он был причастен к исчезновению домашних птиц.

Мужчина признался, что в ночь похищения был пьян, поэтому помнит не все. Несмотря на это, он рассказал, как в позднее время пришел к знакомым и постучал в дверь. Когда ему никто не открыл, он решил мстить. Из сарая злоумышленник за два раза вынес пять гусей и оставил их у дома сестры, после чего ушел домой.

Теперь кузбассовец стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.