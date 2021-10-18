Пять человек скончались в Кузбассе за сутки из-за поражения легких на фоне COVID-19

На утро 18 октября, медики зафиксировали еще пять случаев смерти среди жителей Кузбасса с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Каждый из них страдал от серьезного поражения легких.

- У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1988 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.

У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Белове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске, - говорится в сообщении правительственного Telegram-канала.

В общей сложности с начала пандемии в регионе умерли уже 1 394 человека. Помимо этого, число новых зараженных продолжает увеличиваться. Сегодня Кузбасс обновил свой максимум по суточному приросту больных. Всего за время распространения коронавируса заразились 60 143 гражданина, 57 486 - выздоровели.

В настоящее время продолжают получать лечение 1 263 пациента, под наблюдением медиков в стационарах и на изоляции остаются еще 13 246 кузбассовцев.