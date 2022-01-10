Пять человек скончались в Кузбассе после заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще пять человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, ожирения. Она проживала в Междуреченске.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове, – согласно сводке.

По данным на утро 10 января, общее количество смертей в регионе достигло 1 756. Также медики поставили диагноз COVID-19 250 жителям Кемеровской области за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 6 544, а под наблюдением врачей находятся 3 954.