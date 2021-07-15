Пять человек скончались в Кузбассе после заражения коронавирусом

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Власти Кемеровской области сообщили о смертях шести человек, зараженных COVID-19. У всех умерших были те или иные проблемы со здоровьем.

Согласно данным из сводки за 15 июля, на территории шахтерского края за сутки погибло пять человек из различных населенных пунктов Кузбасса.

– У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Таштаголе.
У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 199 новых выявленных случаях заражения китайским вирусом. В общей сложности на больничных койках продолжают получать лечение 1 833 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 11 008 человек находятся под пристальным наблюдением специалистов.

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